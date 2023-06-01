中国の習近平国家主席は、全人代=全国人民代表大会の場で行われた軍などの会議で演説し、軍幹部の腐敗摘発が相次いでいることを念頭に軍に忠誠を求め、反腐敗を強調しました。習主席は7日、北京で全人代の解放軍と武装警察部隊の代表者会議で演説を行いました。この中で習主席は「軍の中で党に対し二心を持つものがあってはならず、腐敗分子が隠れる場所があってはならない」などと強調しました。中国軍を巡っては、制服組のトップ