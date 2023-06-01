子どもたちが警察官の仕事を体験できるイベントが、東京都内で開かれました。このイベントは、子どもたちに将来、警察官を志してもらおうと警視庁練馬警察署が企画したものです。会場では、本物の警察官と追いかけっこする「ドロケイ」や、いち早く現場に到着するための制服早着替え競争など様々な催しが繰り広げられていました。