台湾の首相に相当する行政院長が日本を訪れ、ワールド・ベースボール・クラシックの台湾代表の試合を観戦しました。現職の行政院長の訪日は、1972年に断交して以来、初めてとみられます。台湾メディアによりますと、卓栄泰行政院長は7日に日本を訪問し、WBCの台湾対チェコの試合を観戦しました。卓氏は午前に到着し、李逸洋駐日代表らと東京ドームに向かったということです。現職の行政院長の訪日は、1972年に日本と台湾が断交して