犯罪被害者に対する補償に国が関与するよう訴えました。日本国内では、犯罪の被害者に、加害者から損害賠償金が支払われないケースが相次ぎ、問題となっています。殺人事件の被害者遺族で作る団体「宙（そら）の会」は7日、記者会見を開き、国が賠償金を立て替えて、その後、加害者から回収する「代執行制度」の創設を訴えました。