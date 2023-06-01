中東情勢の悪化を受け、外務省は、8日未明、UAE＝アラブ首長国連邦から退避を希望する日本人とその家族90人が陸路でオマーンに到着したと発表しました。外務省は、日本時間の8日午前0時すぎ、UAE＝アラブ首長国連邦のドバイから日本人とその家族60人、アブダビから日本人30人がオマーンの首都マスカットに陸路で無事に到着したと発表しました。90人は、日本時間の8日、マスカットから成田空港まで運航するチャーター機に搭乗する予