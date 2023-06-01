富山市の国道で乗用車と軽自動車が衝突し、軽自動車に乗っていた母親と中学生の親子2人が死亡しました。7日午前5時半ごろ、富山市の国道8号で、交差点を直進していた乗用車と軽自動車が出会い頭に衝突しました。この事故で軽自動車は横転し、運転していた富山市の会社員・上田絵莉加さん（38）が死亡、助手席に乗っていた息子で中学生の壮芽さん（14）も死亡しました。また、乗用車を運転していた男性も軽いけがをしました。現場は