イランのペゼシュキアン大統領は7日、周辺国への攻撃を謝罪し、その後、軌道修正を図るなど政権内が混乱している可能性があります。ペゼシュキアン大統領は7日、テレビ演説で、イランから攻撃を受けた周辺国に対し謝罪し、今後、イランを攻撃しない限り、周辺国に反撃しないことを決定したと話していました。しかしペゼシュキアン氏はその後、SNSに「我々は周辺国を攻撃したのではなく、この地域にあるアメリカ軍の基地などを標的