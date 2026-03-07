[3.7 オランダ・エールディビジ第26節](ユーロボルフ)※24:30開始<出場メンバー>[フローニンゲン]先発GK 1 E. VaessenDF 3 T. BlokzijlDF 4 D. JanseDF 16 T. MerceraDF 43 M. PeersmanMF 7 T. HernesMF 14 J. SchreudersMF 17 D. van der WerffMF 18 T. LandFW 9 ブリニョルフル・ウィルムソンFW 26 T. van Bergen控えGK 13 ロヴロ スタブラーGK 21 H. JurjusDF 2 W. PrinsDF 5 M. RenteDF 15 E. van der LaanDF 22 S. Boul