ブンデスリーガ 25/26の第25節 マインツとシュツットガルトの試合が、3月7日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）らが先