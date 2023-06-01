【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートの世界選手権は7日、オランダのヘーレンフェインで4種目総合で争うオールラウンド部門が行われ、女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は2種目目の3000メートルで7位だった。