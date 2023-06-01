◇ドイツ1部第25節フライブルク3ー3レーバークーゼン（2026年3月7日フライブルク）ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人（24）が7日、本拠でのレーバークーゼン戦に先発出場。1―1の前半43分に今季リーグ戦4点目をマーク。試合は3ー3と引き分け、今月末に予定されている日本代表の英国遠征に向け好アピールを見せた。公式戦5試合連続でスタメン起用された鈴木は1―1の前半43分、中盤で右サイドへとボールを展開し2列目から