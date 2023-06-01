東京Ｄのマウンドで背番２６の種市が跳ねた。５―５の同点で迎えた７回、３番手としてＷＢＣデビューを果たすと、最速１５６キロの直球にフォークを織り交ぜて、圧巻の３連続奪三振。炎の１５球で７回の味方打線の３得点を呼び込み、ＷＢＣ初勝利を手にした。試練を乗り越えた。２月１４日に始まった宮崎強化合宿の序盤、練習中に下半身を痛めた。ブルペンでの投球は続けたが、実戦登板はなし。本番にベストの状態で臨むため、