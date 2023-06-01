アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が始まって1週間が過ぎました。トランプ大統領は攻撃的な姿勢を強めていて、戦闘が終結する見通しは立っていません。アメリカ中央軍は6日、イランへの軍事作戦開始から1週間の成果について、イラン革命防衛隊の司令部や宇宙軍司令部のほか、艦船や潜水艦など3000以上の目標を攻撃したと発表しました。トランプ大統領は7日、SNSに「きょうイランは非常に大きな打撃を受けるだろう」と