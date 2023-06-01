大谷がインスタグラム更新■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に本塁打を放つなど2安打2四球1打点で勝利に貢献した。試合終了から数時間、日付が変わった直後に自身のインスタグラムを更新。1052万人のフォロワーに2勝目を報告した。大谷はイン