【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳに「本日、イランは激しい攻撃を受ける」と投稿し、近く大規模な攻撃に踏み切ることを予告した。「これまで標的にされていなかった地域や集団に対し、完全な破壊と確実な死が検討されている」と述べ、強く威嚇した。これに先立ち、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は７日のビデオ声明で、報復として米軍基地を抱える近隣諸国に行っ