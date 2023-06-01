重慶市両江新区にある新エネルギー車（ＮＥＶ）メーカー、賽力斯（セレス）汽車の工場でラインオフした１００万台目の新エネ車「問界」。（１月１３日撮影、重慶＝新華社配信／王加喜）【新華社北京3月7日】中国北京の人民大会堂で5日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が開幕し、国内外から注目を集める「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要案」が全人代代表と中国人民政治協商会議（政協）全国委