アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間が経ちました。イランも近隣諸国に報復攻撃を行っていますが7日、ペゼシュキアン大統領は声明で、近隣諸国に「謝罪する」と述べました。外交的孤立を避ける狙いがあるとみられます。7日、イランのペゼシュキアン大統領は声明で「イランの攻撃を受けた隣国には私自身の責任として謝罪する」と述べたうえで6日に暫定の指導部が、「隣国から攻撃されない限りイランから隣国を