[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]かたや日本代表でワールドカップの舞台を経験した39歳のレジェンド守護神、かたや小さい頃からその背中を追いかけ続けてきた気鋭の23歳--。同じゴールキーパーという職を選び、専門的なスキルを攻守に突き詰めてきた「2人の西川」がこの日、Jリーグのトップカテゴリで念願の初対決を果たした。J1百年構想リーグ第5節・浦和対水戸戦の試合前、埼玉スタジアム2002の北側ゴール前で