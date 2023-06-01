¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈÆüËÜ8¡¼6´Ú¹ñ¡Ê2026Ç¯3·î7ÆüÅìµþD¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬7Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·8¡½6¤Ç²÷¾¡¡£ÄÌ»»2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¼«¿È¤Ï6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤ËÂ³¤­¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë