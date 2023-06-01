台湾の首相にあたる行政院長が7日、来日し、ワールドベースボールクラシックの試合を観戦しました。1972年の断交後、台湾の現役の行政院長が来日するのは初めてです。複数の台湾メディアによりますと、卓栄泰行政院長は7日午前に来日し、駐日代表らとともに東京ドームを訪れ、ワールドベースボールクラシックの予選・台湾対チェコの試合を観戦したということです。台湾の行政院長は日本の首相にあたり、現役の行政院長が来日するの