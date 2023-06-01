野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、日本代表「侍ジャパン」が７日の１次ラウンドで韓国を８−６で破った。侍ジャパンが誇る俊足の周東が、わずかな出場で持ち味を存分に発揮した。八回、右前打で出塁した村上の代走で出ると、続く牧原大の打席で二盗を成功。九回の守備では、中堅への大飛球に快足を飛ばし、フェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチ。韓国の反撃の芽を摘んだ。「前回よりちょっとは