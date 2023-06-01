「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)の1次ラウンド・Pool C(東京ラウンド)、日本代表の侍ジャパンの第3戦「日本 VS オーストラリア」は、8日19時開始。Netflixは18時から配信を開始する。ラジオのニッポン放送では、19時から中継開始する。 なお、前日7日の「日本 VS 韓国」は、8-6で日本が勝利。日本は初戦のチャイニーズ・タイペイにも勝利しており、2連勝となっている。