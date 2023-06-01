【タリン共同】フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で男子2連覇を果たした中田璃士（TOKIOインカラミ）がフリーから一夜明けた7日、タリンで取材に応じ、来季のシニアデビューに向けて「早く戦いたいのでプレッシャーはない。近い目標はグランプリ（GP）シリーズのメダル」と決意を新たにした。初出場で3位と健闘した西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）は「自分のジャンプはできなかったが、最後まで諦めずにできたことに