ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î?Î¢ÏÃ?¤òÈäÏª¤·¤¿¡££Ô£Â£Ó¤Ï£´Æü¡¢¾åÅÄ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼£Ñ¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸áÁ°£±£±»þ£³£µÊ¬¡Ë¤¬£´·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡×¤È¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤ê