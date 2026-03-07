侍ジャパンの大谷翔平選手（３１＝ドジャース）が７日のＷＢＣ・韓国戦（東京ドーム）で２試合連続アーチを含む２打数２安打１本塁打１打点。また全４打席で出塁し、「１番・指名打者」として勝利に貢献した。大谷は１点を追う３回、１死から韓国先発コ・ヨンピョの内角スライダーを捉えると、打球は高々と舞い上がりスタンドへ。この一発が同点ソロとなり、ダイヤモンドを周回した大谷は「はい、どうてーん！はい、どうてー