ＷＢＣの韓国代表は７日、宿敵の日本代表と壮絶な戦いを演じた末に６―８で敗れた。侍ジャパンとの対戦では２０１５年に行われた「プレミア１２」の準決勝以来、引き分けを挟んで屈辱の１１連敗となった。ターニングポイントの一つとなったのは、侍ジャパンが二死満塁から鈴木（カブス）の押し出し四球で１点を勝ち越し、続く吉田（レッドソックス）の中前適時打で２点を追加した７回だ。韓国側は鈴木の前打者・近藤（ソフト