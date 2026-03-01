¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¡×¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à21ÈÖ¥²¡¼¥È±¦¡Ë¤Ë¡¢WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬´Ú¹ñ¤Ë8¡½6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿·ãÆ®¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢8Æü¤«¤éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÉÕ¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡£Æ±ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸¡ÖWORLDBASEBALLCLASSIC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÄ©Àï2026¡×¤ò5·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨Ãæ¡£7Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤È2¤ÄÊÂ¤ó¤ÇÅ¸