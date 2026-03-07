北山宏光さんが、人生観が一変したというインドを14年ぶりに再訪します。バックパッカーたちから“伝説の宿”と親しまれてきたゲストハウス、スパイス香るカレーの名店など、想い出の地を巡ります。ガンジス川で語った40歳を迎えた現在地とこれからの野望とは。