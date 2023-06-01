女性9人組「NiziU」が8日、大阪城ホールで全国ツアーの大阪公演を行った。アンコールで3年ぶりとなるドームツアーを映像で発表し、ファンからは涙がこぼれた。ライブは「IAM」からスタート。リマのエネルギッシュなラップでNiziUワールドに引き込むと、ロックミュージックから爽やかなダンスナンバーまで多様なステージを披露。本物の“スター”としてパフォーマンスした「NiziProject」テーマ曲「BabyI’mastar」は