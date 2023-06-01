【BS12 トゥエルビ：TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン 緋色の不在証明」】 3月8日19時～ 放送 BS12 トゥエルビにて、TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン 緋色の不在証明」が本日3月8日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。 本作は、赤井秀一を中心に赤井一家の謎に迫る「名探偵コナン」TVシリーズの特別総集編。本作では、とある事件を序章にFBIから赤井の