2026年2月に開催された『エヴァンゲリオン』30周年記念フェスのイベント内で上映された短編アニメーションが、2026年3月8日0時(7日24時)からYouTubeで公開されました。【公式】『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』 - YouTube『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーションの公開に関して Regarding the Official Release of the Short Animation “EVANGELION 30th Anniversary Special Screening” - エ