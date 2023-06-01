9人組ガールズグループ「NiziU」が7日、大阪城ホールで全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”」大阪公演初日を迎え、約3年半ぶりとなるドームツアー開催を発表した。京セラドーム大阪（6月6、7日）と東京ドーム（同13、14日）での2会場4公演。昨年は自己最多となる全国21都市32公演のホールツアーを完走し、パフォーマンスと掌握力に確かな自信を得た。大きく成長した姿で2度目の大ステージに戻ってくる