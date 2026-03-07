映像作品の企画などを手掛ける株式会社カラーは７日、公式サイトを更新。ＳＮＳ上に違法に投稿された同社のアニメ「エヴァンゲリオン」の新作短編映像の削除申請の通報を行っていたが、その際に公式データが一時的に外部からアクセス可能な状態となり、不当に拡散される事態となったことを報告した。同社は「エヴァンゲリオン」作品３０周年記念フェス「ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３０＋；」（２０２６年２月２１日〜２３日開催）