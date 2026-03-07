侍ジャパンの伊藤大海投手（２８＝日本ハム）が７日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組・韓国戦（東京ドーム）に４回から２番手として登板し、３回１安打２失点。「１番やってはいけないミスをしてしまった」と４回にキム・ヘソン内野手（ドジャース）に浴びた２ランを悔やんだ。３回に大谷翔平選手（３１＝ドジャース）、鈴木誠也外野手（３１＝ドジャース）、吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）に３本のホームランが飛び出し侍ジ