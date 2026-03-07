ウクライナ政府によると、同国東部ハルキウで７日未明、ロシア軍によるミサイルや無人機での攻撃があり、子どもを含む少なくとも１０人が死亡、１５人が負傷した。６日に開幕したミラノ・コルティナパラリンピックでは、ロシア選手が国の代表として参加を認められたが、露軍による攻撃は各地で続いている。ウクライナ軍によると、露軍は６日夜から７日未明、極超音速ミサイルや弾道ミサイルなど計約３０発、無人機約４８０機を