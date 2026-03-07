人的資源・社会保障部（省）の王暁萍部長は7日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマとした記者会見で、「年配の労働者を対象に、人的資源・社会保障部はこうした人々にふさわしい技能訓練プロジェクトを実施し、労働力の連携を深化させ、出稼ぎ労働者の雇用ルートを開拓し、再貧困化・貧困化の可能性がある層の貧困化・再貧困化防止のための常態化した雇用支援を強化し、困難を抱えた層への雇用支援