初回3点の援護もその裏に鈴木に2ラン浴びる■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。大谷翔平投手、鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手の3選手それぞれが本塁打を放ち、全8得点を叩き出した。一方で、韓国先発のコ・ヨンピョ投手は自らの投球を悔いるしかなかった。韓国代表は初