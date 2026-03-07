◇ボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦大畑俊平《TKO7回1分11秒》斎藤麗王（2026年3月7日東京・後楽園ホール）WBO―APスーパーフェザー級タイトルマッチで同級4位の大畑俊平（25＝駿河男児）が王者・斎藤麗王（27＝帝拳）に7回TKO勝ちし、新王者に輝いた。2度目のタイトル挑戦で悲願の初タイトルだ。7回にロープ際で王者を捉えた大畑は強烈な右ストレートを一閃（いっせん）