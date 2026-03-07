◇第6回WBC1次ラウンドC組日本８―６韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」が接戦を制し、韓国に8―6で勝利。井端弘和監督（50）は試合後、2点リードの9回を3者凡退斬りで締めた大勢投手（26＝巨人）に「次も任せたいなと思います」と信頼を口にした。クローザー大勢に手応えを感じた指