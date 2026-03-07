◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのソフトバンク・周東佑京外野手の守備に、ネットでも称賛の声が相次いだ。２点リードの８回。右前打で出塁した村上の代走で出場した周東は、続く牧原の打席で２度のけん制後にヘッドスライディングで二盗に成功した。その後は中堅につくと９回１死、ジョーンズのフェンスギリギリに飛んだ大きな飛球をジャンピングキャッチ。好守備でチームを救っ