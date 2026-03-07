W杯複合混合団体スプリントでの山本涼太の前半飛躍＝ラハティ（共同）【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は7日、フィンランドのラハティで混合団体スプリントが行われ、山本涼太（長野日野自動車）葛西優奈（早大）の日本は8位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS130メートル）で3位につけたが、男女が交互に1.5キロを4度ずつ滑る後半距離で順位を落とした。イエンスルロース・オフ