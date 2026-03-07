同じように頑張っているのに、周囲から自然と応援される人もいれば、なぜか批判されたり足を引っ張られたりする人もいるでしょう。その違いは能力や人柄の差ではありません。実は、“見せ方”にあります。成果を“独り占め”にするところがない？周りから自然と応援してもらえる人は、成果を自分だけの手柄にしません。「みんなのおかげです」と自然に共有します。一方、足を引っ張られやすい人は、無意識に“自分だけが頑張ってい