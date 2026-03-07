「日中は普通に食べて、夜だけ控えれば痩せるはず」と考える大人世代は少なくありません。夕食だけを軽くする方法は取り入れやすく、確かに１日の総摂取エネルギーが減れば体重は動きやすくなります。ただ、40代・50代の体では、この“夜だけ我慢”が長期的にうまく機能しないケースも見られます。夕食だけ減らすと起きやすいこと日中は仕事や家事で活動量があるため、空腹を強く意識せずに過ごせる人も多いでしょう。しかし夕方以