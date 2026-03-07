【台北＝園田将嗣】東日本大震災で多額の義援金を寄せた台湾に感謝の思いを伝えようと、日本人の有志らが７日、自転車による台湾一周に向けて台北市を出発した。９日間で東から回り、各地で台湾の人々と交流を深める予定だ。震災１５年を機に有志が企画し、日本と台湾の約３５人が参加した。７日の出走式では、日本台湾交流協会台北事務所（日本の大使館に相当）の片山和之代表が、「市民と交流し、日台の友情の絆を固く結びつ