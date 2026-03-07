イランのペゼシュキアン大統領は、近隣諸国への攻撃を謝罪し、今後は、近隣諸国からの攻撃を受けない限りイランからは攻撃しないことを決めたと明らかにしました。イランペゼシュキアン大統領「イランからの攻撃を受けた近隣諸国に対し、イランを代表して、また私個人として謝罪します」イランのペゼシュキアン大統領は7日、ビデオ演説で、アメリカとイスラエルの攻撃に対する報復として攻撃した近隣諸国に謝罪しました。その上