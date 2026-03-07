ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は７日、予選２日目が行われた。大賀龍之介（２９＝福岡）は４Ｒのイン戦で逃げ切り、今節初白星を挙げた。３コース・上條嘉嗣のツケマイを受け止めて先マイ。機力も「包まれてしまうかと思ったが、しっかりグリップしていて舟の返りも良かった。回った後の押す感じが出てきてレースしやすい」と、納得のレベルまで仕上がっている。ここまで２、４、１着と十分、