ボートレース尼崎の「春到来！ＢＯＡＴＢｏｙカップ２０２６」が８日に開幕する。柳生泰二（４１＝山口）が前検で手にした１３号機は、近況２連率２９％以上の動きを見せている。「足併せではそんなに気にならなかったけど、特訓は良くなさそうだった。スリット足が弱そうだった。起こしで鳴いていたので、それもあるかもしれない。ペラ調整をやっていきます」と前検の手応えはひと息。調整が合えば機力は悪くないだけに、本番