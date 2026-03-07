◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大勢投手（２６）＝巨人＝が７日、韓国戦の９回に登板して無失点で試合を締めた。中堅・周東の好守もあり、１番からの韓国打線を３人で片づけた。雪辱を果たした。昨年１１月に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」の韓国、第２戦では１点リードの９回に登板して同点弾を被弾していた右腕。「個人的には１１月に同点ホームランを打た