７日、王滬寧氏が参加した台湾代表団の討議。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京3月7日】中国の王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は7日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の台湾代表団の討議に参加した。