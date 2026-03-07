７日、全人代人民解放軍・武装警察部隊代表団の全体会議で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／李剛）【新華社北京3月7日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は7日午後、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の人民解放軍・武装警察部隊代表団の全体会議に出席し、重要演説を行った。７日、習近平氏が出席した全人代人民解放軍・武装警察部隊代表団の全体会議